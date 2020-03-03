ABD'li yetkililerden "Türkiye'ye destek" açıklaması

HATAY (AA) - ABD'li yetkililer, Türkiye'yi askeri, diplomatik ve insani yardım konularında desteklediklerini, mühimmat sağlayabileceklerini ve Türkiye'nin Patriot talebini incelediklerini bildirdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'da Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı kamptaki incelemeleri sırasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Jeffrey, NATO içinde Türkiye'ye nasıl destek olabilecekleri yönündeki bir soruya "Türkiye, bir NATO üyesi ve ordusunda büyük çoğunlukla bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. İhtiyaçları olduğunda bu ekipmanların hazır olmasını isteriz." yanıtını verdi.

Türkiye ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını belirten Jeffrey, diplomatik olarak desteklediklerini söyledi.

Jeffrey, Türkiye'nin de NATO'dan bazı talepleri bulunduğunu belirterek, bu talepleri NATO içinde çeşitli seviyelerde desteklediklerini ifade etti.

"NATO, Rusya'yı durdurmak için ne yapabilir?" sorusunun yöneltildiği Jeffrey, diyaloğa dönülmesi için belli seviyede bir askeri dengenin sağlanabileceğini dile getirdi.

Jeffrey, Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri sağlayıp sağlamayacakları konusunda, "spesifik bir askeri program konusunda çalışmadıklarını" söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da Patriotlar konusunda "Türkiye'nin hava savunma talebini anlıyoruz. Türkiye'nin bu talebini inceliyoruz. Türkiye'nin Patriot isteğinin farkındayız." dedi.

- "Rejim, ahlaksız bir politika uyguluyor"

"Türkiye ile devam eden askeri desteğimiz, askeri satış programlarımız, istihbarat, diplomasi ve NATO içinde destek konularına bakıyoruz. Mühimmat vermek istiyoruz. İnsani yardım da Türklerin çokça altını çizdiği bir konu." diyen Jeffrey, şunları kaydetti:

"Türklerle çok yakın istişareler içindeyiz. Sayın Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'ya görüşmek için gittiğinde nasıl bir pozisyon alacağını izliyoruz. Şu anda yoğunlaştığımız konular, yardım paketleri ve Türkiye'yi Ruslar konusu da dahil olmak üzere, diplomatik olarak desteklemek. Dün üst düzey bir Rus yetkiliyle konuştum. Türkiye'nin sahte değil, gerçek bir ateşkes istediğini vurguladım."

Rejimin İdlib'deki saldırılarını "tamamen şeytanca" şeklinde niteleyen Jeffrey, "Rejim İdlib'den milyonlarca kişiyi uzaklaştırmak amacıyla ahlaksız bir politika uyguluyor." diye konuştu.

Jeffrey, rejimin İdlib'de nüfus yapısını değiştirmeyi amaçladığına işaret ederek, "Esed'in saldırganlığı bölge için her zamankinden daha tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, ABD'nin yaptırımları konusunda ise "Esed rejimiyle Rusya'dan uygun bazı kişilere ek yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA