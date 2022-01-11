ABD'nin Alaska eyaletinde yer yerinden oynadı! 6,8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin açıklamasına göre ABD'nin Alaska eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Merkezden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Nikolski bölgesinin 71 kilometre güneydoğusu olduğu ifade edildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) verilerine göre deprem yerin 22,3 kilometre altında 6,8 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.