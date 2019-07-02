ABD’nin BAE’ye sattığı silahlar Libya’dan çıktı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunması konusunda soruşturma istediği öğrenildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesinde bulunan en yetkili Demokrat Parti üyesi Senatör Robert Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile yapılan silah anlaşmaları için soruşturma talep etti. Menendez yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan silahların Libya'daki General Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinden çıkması ile ilgili raporların ABD'nin BAE'ye silah satışını durdurmasına sebep olacağı konusunda uyardı.

"Silah satışlarını kanunen durdurmanız gerekli"

Gönderdiği mektupta Menendez, Pompeo'ya yönelik olarak "Eminim farkındasınızdır, eğer iddialar doğru çıkarsa tüm silah satışlarını kanunen durdurmanız gerekli" dedi.

BAE'ye satılan silahların Libya'ya devredilmesinin ABD yasalarını ciddi şekilde ihlal eden ve Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosunu kıran bir hareket olduğunu belirten Menendez, durumun özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre onayını atlayarak BAE'ye 8.1 milyar dolarlık satışı onaylamasından sonra olmasının "endişe verici" olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce ABD silahlarının kural dışı kullanımını çok ciddiye aldıklarını ve araştırdıklarını açıklamıştı. Daha önce de silah satışında kongreyi "bypass" etmek isteyen Trump'ı engellemek için yasa çıkartmış olan senatörler, BAE'ye gerçekleşen satışlarda yer alan silahların BAE ve Suudi Arabistan tarafından Yemen'de gerçekleştirilen saldırılarda kullanılarak okul ve hastanelerin vurulmasından, sivil ölümlerine yol açmasından korktuklarını belirtmişlerdi.

Kaynak: İHA