ABD'nin başını çektiği 10 ülke hadlerini aştı! Türkiye'ye Osman Kavala serbest bırakılsın çağrısı yaptılar, tepkiler art arda geldi

Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarında yargılanan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala yeniden gündeme geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Osman Kaval'nın serbest bırakılması istendi. Söz konusu açıklamada adı geçen Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri davanın adil şekilde sonuçlandırılmasını istedi.

ADB'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.''

FUAT OKTAY: TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZDIR

Açıklama tepki çekerken çok sayıda tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Görevli bulundukları Ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve ‘yargı bağımsızlığından’ söz eden bazı Ülkelerin Büyükelçileri hadlerini aşarak ‘siyasetin yargıya müdahalesini’ talep etmişlerdir. Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir Ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: BÜYÜK BİR HADDİNİ BİLMEZLİKTİR, İŞİNİZE BAKIN

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

SOYLU: BÜYÜKELÇİLERİN YÜRÜYEN BİR DAVADA YARGIYA TAVSİYE VE TELKİNDE BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir."

GÜL: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖLGE DÜŞÜREN ŞEY DE BU HAD VE HUDUT BİLMEZLİKTİR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir."

ÖMER ÇELİK: YANLIŞ BEYANATLARINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

BÜYÜKELÇİLER BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, bugün Bakanlıkta olmaları bekleniyor.