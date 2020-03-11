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  3. ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi!

ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi!



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