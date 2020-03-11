ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.
Washington'da koronavirüs salgını sebebiyle OHAL ilan edildi.
NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Günay, paylaşımına, "ABD’nin başkenti Washington DC’de corona virüsü nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi" diye yazdı.
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