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  3. ABD'nin ham petrol stokları bir haftada 2 milyon varil arttı

ABD'nin ham petrol stokları bir haftada 2 milyon varil arttı

ABD'nin bir önceki haftaya göre 2 milyon varil artış gösten ticari ham petrol stokları,2 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 500,4 milyon varile yükseldiği açıklandı.

ABD'nin ham petrol stokları bir haftada 2 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil artış gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 500,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stokları bir haftada 2 milyon varil arttı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 647,9 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 231,9 milyon varile geriledi.

GÜNLÜK ÜRETİM HEDEFİ 11,4 MİLYON VARİL

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 523 bin varil artarak 5,4 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 58 bin varil azalarak 2,9 milyon varil seviyesine düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Ağustos-4 Eylül haftasında 295 bin varil artarak yaklaşık 10,46 milyon varil seviyesine yükseldi.

EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil olması bekleniyor.

Berna Akkaya
Editör


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