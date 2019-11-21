ABD’nin ‘Hong Kong’a destek tasarısı’ Çin’de tepki topladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı eleştirerek, kararın ikili ilişkilere ciddi bir biçimde zarar verdiğini" savundu.

ABD Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio tarafından ABD Senatosu'na sunulan ve Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" tasarısı Temsilciler Meclisi'nde de oylanmıştı. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tasarının, Temsilciler Meclisi'nden de geçtiğini duyurarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzasıyla hayata geçeceğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı Çin'de büyük tepki toplarken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in bu karara "tereddütsüz karşı çıktığını" söyledi. Washington'ın Hong Kong krizine yönelik politikalarının "dünya barışı ve istikrarını" baltaladığını belirten Yi, ABD'nin birçok kez Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini hatırlatarak, son kararın ülkeler arasındaki ikili ilişkiye de ciddi bir biçimde zarar verdiği uyarısını yaptı. Yi, Çin'in Hong Kong'un refah ve bolluğunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Yi'nin yanı sıra Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da, ABD kararının uluslararası yasaları ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Söz konusu tasarının Hong Kong'daki şiddetli ve illegal eylemleri aklama amacı taşıdığını söyleyen Shuang, Çin'in bu tasarıyı kınadığını belirtti.

Kaynak: DHA