ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği saldırı kameralara yansıdı

ABD'YE ait kuvvetlerin idlib'in kuzey bölgesinde El Kaide liderlerine yönelik düzenlediği hava saldırısı kameralara yansıdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının basın ofisinin duyurduğu ABD kuvvetlerinin İdlib'in kuzey bölgesinde bulunan bazı El Kaide liderlerine yönelik hava saldırısı amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırı sonucu bazı sivillerin de yaralandığı görüldü.

Kaynak: İHA