Rashed Al-Marri, Digiturk’te göreve başladıÖnder Batmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden saldırıya uğradı? Sağlık durumu nasıl?15 Aralık BİM 2020 kataloğu | Bim'de yeni yıl rüzgarları esiyor!Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Birkan Sokullu, Tuğba Ekinci'nin klibinde oynamışAlanyaspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLEBodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıSüper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandıTuzla'da Mevlana’nın 747’inci vuslat yıldönümüne özel yayın!Maskesiz dolaşmayı özleyenler buraya: Uzm. Dr. Songül Özer, maskelerin hayatımızdan çıkacağı tarihi verdiEsenyurt'ta dehşet! 18. kattan düşen genç kızın o anlarına erkek arkadaşı tanıklık etti!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, renkli bir ekiple çalışacağını dile getirmesinin ardından eski belediye başkanı olan ve gay kimliğiyle tanınan 38 yaşındaki Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı'na getirdi. Buttigieg, başkanlık yarışından çekilmiş ve Joe Biden'e destek vermişti.

ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini zorlu bir mücadelenin ardından kazanarak Amerika'nın 46. Başkanı olan Joe Biden, kabineye Ulaştırma Bakanlığı için eşcinsel olduğu bilinen Pete Buttigieg'i (38) getirdi.

GAY KİMLİĞİNİ HİÇBİR ZAMAN SAKLAMAMIŞTI

Buttigieg, ABD tarihinin bilinen ilk eşcinsel bakanı oldu. 38 yaşındaki Buttigieg, 2014 yılında ABD işgali altındaki Afganistan’da 7 ay boyunca gönüllü askerlik yaptı ve ‘gazi’ unvanı aldı.

2015 yılındaki belediye başkanlığı görevi sırasında eşcinsel olduğunu açıklayan Buttigieg, 4 ay sonra yapılan seçimlerde yüzde 80’lik oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildi.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Buttigieg’in, muhafazakâr kimliğiyle öne çıkan Indiana eyaletinde yüksek oy oranıyla seçilmesi dikkat çekmişti.

ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

KENDİSİ GİBİ GAY OLAN BİR ÖĞRETMENLE EVLİ

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.

ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT