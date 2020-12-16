ABD'nin ilk eşcinsel ulaştırma bakanı oldu!

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini zorlu bir mücadelenin ardından kazanarak Amerika'nın 46. Başkanı olan Joe Biden, kabineye Ulaştırma Bakanlığı için eşcinsel olduğu bilinen Pete Buttigieg'i (38) getirdi.

GAY KİMLİĞİNİ HİÇBİR ZAMAN SAKLAMAMIŞTI

Buttigieg, ABD tarihinin bilinen ilk eşcinsel bakanı oldu. 38 yaşındaki Buttigieg, 2014 yılında ABD işgali altındaki Afganistan’da 7 ay boyunca gönüllü askerlik yaptı ve ‘gazi’ unvanı aldı.

2015 yılındaki belediye başkanlığı görevi sırasında eşcinsel olduğunu açıklayan Buttigieg, 4 ay sonra yapılan seçimlerde yüzde 80’lik oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildi.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Buttigieg’in, muhafazakâr kimliğiyle öne çıkan Indiana eyaletinde yüksek oy oranıyla seçilmesi dikkat çekmişti.

KENDİSİ GİBİ GAY OLAN BİR ÖĞRETMENLE EVLİ

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.

Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapçanın da olduğu birçok dil biliyor.