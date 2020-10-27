ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk'ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk'ün beraat etmesine hükmetti. Peki Nazmi MEte Cantürk kimdir? Suçu ne? İşte cevaplar...

NAZMİ METE CANTÜRK KİMDİR? SUÇU NE? NE KADAR CEZA ALDI?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk, FETÖcülük suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada açıklanan kararın ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianame kapsamında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "FETÖ'ye yardım" suçundan, 11 Haziran 2020 tarihinde 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un soruşturma sürecindeki ifadesinde, "Nazmi Mete Cantürk'ün Zaman gazetesi okuduğu, çevresinde dini sohbetler yaptığı, FETÖ sempatizanı olabileceği" beyanında bulunduğuna yer verilmişti.

Sanık Cantürk'ün FETÖ'den dava açılmış kimisi tutuklu kimisi firari birçok kişiyle irtibatının bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın bu kişilerle irtibatı hakkında görev tanımı kapsamında makul ve mantıklı izahlarda bulunamadığı, yoğun görüşmelerinin, örgüt içi irtibat ve bağlantılarının olduğunun ortaya konduğu kaydedilmişti.

Sanık Sevim Cantürk'ün ise FETÖ elebaşısının çağrısı üzerine örgütle bağlantılı olduğundan kapatılan Bank Asya'daki hesabında artırımda bulunduğu, örgütten hakkında işlem yapılan bazı kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu ifade edilen iddianamede, bu kişinin örgütün sohbet adını verdiği toplantılarına iştirak ettiği ve örgütçe tertip edilen okuma yarışmalarına katıldığı anlatılmıştı. Cantürk çiftinin kızları Kevser İrem Cantürk ile ilgili iddialara da yer verilen iddianamede, 3 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dava sonucuna göre, ahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk'ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk'ün beraat etmesine hükmetti.