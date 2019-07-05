'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

ULUDAĞ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "ABD-Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD'nin kiraza ek vergi koyması, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD'nin pazarını elinden alabiliriz" dedi.

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin, ticarete etkisini değerlendirdi. Kiraz ihracatında, bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini kaydeden Yazgan, "Çin'e ihracat yapmak, en büyük hayalimizdi. Bu yıl bunu gerçekleştirdik. Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik, çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar. Çin pazarının, bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2,3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.

'KİRAZLA YETİNMEYECEĞİZ'

Çin pazarında en büyük rakibin, ABD olduğunu aktaran Prof. Dr. Yazgan, 1,3 milyar nüfuslu Çin'in kiraz başta olmak üzere yaş meyve- sebze ihracatı için önemli pazar olduğunu vurguladı. Yazgan, "Çin'e ihracat yapmak, bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşamazsak kiraz üretimimizin tamamını satabileceğimiz bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız. Narenciye üretimimizin yüzde 60'ını Çin'e satabiliriz. Çin pazarının bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2,3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve- sebze ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz, diye düşünüyorum" dedi.

'ABD'NİN PAZARINI ELİNDEN ALABİLİRİZ'

Uzak Doğu pazarına Çin'le giriş yaptıklarını belirten Yazgan, "Çin pazarına Japonya ve Tayvan'ı da dahil edebilirsek bu pazarlardaki meyve sebze taleplerine yetişemeyebiliriz. ABD'nin Çin'e 13 bin 560 ton kiraz ihracatı var. ABD-Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD'nin kiraza ek vergi koyması, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD'nin pazarını elinden alabiliriz. Türkiye'nin Çin'e açılabilmesi için Türk Hava Yolları'nın kargo seferleri koyması ya da özel hava kargo şirketlerinden tedarik etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden uçak kiralanmasının yolu da açılabilir" diye konuştu.

'KİRAZ ÜRETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ, İHRACATTA BEŞİNCİ SIRADAYIZ'

Geçen yıl 161,7 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Yazgan, "Bu yıl hava şartları olumlu seyretti. Kiraz sezonumuz iyi gidiyor. Meyve tutumu oldukça iyi. Hem bolluğu hem de kaliteyi fazlasıyla yakaladık" dedi.

Türkiye'nin, kiraz üretiminde yüzde 25'i karşılayarak, dünyada birinci sırada yer aldığını kaydeden Senih Yazgan, "Türkiye'deki üretim her yıl artıyor. Son 10 yıldır üretimde, dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Üretimimize yakışır ihracata da yakın bir zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an için Türkiye, dünyada ilk 5 ihracatçı ülke konumumda yer alıyor. Yakın bir zamanda üretimde olduğumuz gibi ihracatta da ilk 3 ülke arasına gireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'HAVA KOŞULLARINDA SIKINTI OLMAZSA YÜKSELİŞ SÜRER'

UYMSİB Başkan Yardımcısı Yazgan, geçen yıl 640 bin ton kirazın 76 bin tonunun ihraç edildiğini, bu sene tonajda yüzde 3'lük ihracat artışı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl normal koşullarda iyi bir sezon yaşıyoruz; ancak Afyon bölgesi başta olmak üzere İç Ege'de etkili olan yağışlar yaşandı. Yağışın bu bölgelerde bir miktar kiraz üretimine olumsuz etkisi oldu. Bu nedenle 78 bin ton olan kiraz ihracatı hedefimizin biraz daha düşük gelme ihtimali olabilir. Hava koşulları ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsak kiraz üretimimiz ve ihracatımızdaki yükselişimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek."

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DHA