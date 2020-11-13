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ABD'yi sallayan iddia! Trump'ın korunmasından sorumlu 130 Gizli Servis çalışanı karantinada

Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminden 130 kişi, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ya da virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları öne sürüldü.

ABD'yi sallayan iddia! Trump'ın korunmasından sorumlu 130 Gizli Servis çalışanı karantinada

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi Washington Post'un konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberi ile Trump'a seyahatlerinde eşlik eden ve Beyaz Saray'daki güvenliğini sağlayan 130 Gizli Servis elemanının koronavirüs ile temas ettiğini duyurdu.

Haberde sözü geçen kaynaklar, bazı kişilerin doğrudan virüse yakalandığını bazılarının da virüse yakalanan kişilerle yakın temaslı oldukları için kendilerini karantinaya aldığını belirtti. 

Birçok Kovid-19 temasının Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı seyahatler esnasında ortaya çıktığını belirten kaynaklar, virüsle temas eden bazı kişilerin önemli görevlerde olduğunu kaydetti. 

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve birçok kişi virüse yakalanmıştı. 

ABD Gizli Servisinin yaklaşık 1300 üniformalı personeli bulunuyor ve ABD başkanı ile başkan yardımcısının korunmasından sorumlu olarak görev yapıyorlar. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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