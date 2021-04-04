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  3. ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

Ülkede son 24 saatte 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

New York (AA) - ABD’nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Prince George's İlçe Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin sabah saatlerinde bir mahallede devriye gezerken duyduğu silah sesleri üzerine ulaştıkları olay yerinde bir araçta 2 erkek ve yerde yatan 1 kadını silahla yaralanmış halde buldukları belirtildi.

Açıklamada, yaralıların kısa süre içinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın rastgele bir suç olmadığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

- ABD'deki silahlı saldırılar yoğunlaştı

ABD'de Kuzey Carolina'da bir ev partisinde ve Maryland'de bir araçta 3'er kişinin öldürülmesi sonucu, 24 saat içinde 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Georgia'da 16 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 8, Colorado'da 22 Mart'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Martta Dallas ve Philadelphia kentlerindeki saldırılarda da 1'er kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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