ABD'nin New Mexico eyaletinde Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

SANTA FE (AA) - ABD'nin New Mexico eyaletinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin artırıldığı bildirildi.

New Mexico'da yetkililer, eyaletin yanı sıra komşu Texas ve Arizona'da da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalette restoranlarda sadece paket servisi verileceğini, parkların eyalet sakinleri dışındakilere kapatılacağını ve okullarda sonbaharda düzenlenmesi planlanan spor aktivitelerinin askıya alınacağını belirtti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, eyalette Kovid-19'a karşı alınan kapsamlı önlemleri açıklarken, yeni önlemlerin pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını bildirdi.

"Kovid-19 ile savaştayız." diyen Grisham, New Mexico'ya eyalet haricindeki plakalı araçlarla giriş yapan eyalet sakini olmayanların, 14 gün kendilerini karantinaya almaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

New Mexico'da hafta başında, hava veya kara yolu fark etmeksizin eyalete gelen çoğu kişi için 14 gün kendini karantinaya alma zorunluluğu getirilmişti.

Diğer yandan, eyalette açık havada egzersiz yapanlardan maske takmaları istenecek.

New Mexico'da, bugüne kadar 14 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 533 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA