ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin New York eyaletindeki sularda çocuk felci virüsü tespit edildiği için acil durum ilan edilirken aşılanmamış kişilerin yüksek felç riski altında olduğu belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

New York eyaletinde yer alan Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau bölgelerindeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edilince kırmızı alarma geçildi.

New York Valisi Kathy Hochul, virüsün halk arasında yayılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle çocuk felci aşılama oranının artırılması amacıyla acil durum ilan edildiğini söyledi.

ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER FELÇ RİSKİ TAŞIYOR

Bu kapsamda eyalet sağlık çalışanları okula giden veya Orange, Rockland, Nassau, New York City ile Sullivan’ı ziyaret eden aşılanmamış kişilerin yüksek felç hastalığı riski altında olduğunu vurguladı.

New York Sağlık Müdürü Dr. Mary Bassett, aşılanmamış kişilere aşı olma çağrısı yaptı. Bassett, "New Yorklulara risk almama çağrısında bulunuyorum. Çocuk felci aşısı güvenli ve etkilidir" dedi.

ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığına göre aşılama oranı Rockland’da yüzde 60, Orange’da yüzde 58, Sullivan’da yüzde 62 ve Nassau’da yüzde 79 olurken, eyalet çapında ise bu oranın yaklaşık yüzde 79 olduğu belirtildi.

ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
Yer resmen yarıldı! Ülke 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı
Yer resmen yarıldı! Ülke 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" diyerek sundu!
Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" diyerek sundu!
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
CHP'li Tunç Soyer'e "Osmanlı Tokadı"! "Haddini bil Tunç Soyer"
CHP'li Tunç Soyer'e "Osmanlı Tokadı"! "Haddini bil Tunç Soyer"
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!