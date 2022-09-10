ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi

New York eyaletinde yer alan Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau bölgelerindeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edilince kırmızı alarma geçildi.

New York Valisi Kathy Hochul, virüsün halk arasında yayılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle çocuk felci aşılama oranının artırılması amacıyla acil durum ilan edildiğini söyledi.

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER FELÇ RİSKİ TAŞIYOR

Bu kapsamda eyalet sağlık çalışanları okula giden veya Orange, Rockland, Nassau, New York City ile Sullivan’ı ziyaret eden aşılanmamış kişilerin yüksek felç hastalığı riski altında olduğunu vurguladı.

New York Sağlık Müdürü Dr. Mary Bassett, aşılanmamış kişilere aşı olma çağrısı yaptı. Bassett, "New Yorklulara risk almama çağrısında bulunuyorum. Çocuk felci aşısı güvenli ve etkilidir" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığına göre aşılama oranı Rockland’da yüzde 60, Orange’da yüzde 58, Sullivan’da yüzde 62 ve Nassau’da yüzde 79 olurken, eyalet çapında ise bu oranın yaklaşık yüzde 79 olduğu belirtildi.