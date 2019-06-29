ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey'in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08:35'de acil durum ilan edildi.

DHA