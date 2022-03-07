  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. ABD'nin petrol kararı altın piyasalarını karıştırdı! ONS altın fırladı, gram altın nasibini aldı! Yatırımcı tetikte bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'nin petrol kararı altın piyasalarını karıştırdı! ONS altın fırladı, gram altın nasibini aldı! Yatırımcı tetikte bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamaya yönelik planını açıklamasının ardından ONS altın da yaşanan artışa paralel olarak gram altın yükselmeye başladı. Altın tekrar 900 TL zincirini kırarken son durumu merak edenler için 7 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ABD'nin petrol kararı altın piyasalarını karıştırdı! ONS altın fırladı, gram altın nasibini aldı! Yatırımcı tetikte bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 7 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...