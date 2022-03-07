ABD'nin petrol kararı altın piyasalarını karıştırdı! ONS altın fırladı, gram altın nasibini aldı! Yatırımcı tetikte bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'nin petrol kararı altın piyasalarını karıştırdı! ONS altın fırladı, gram altın nasibini aldı! Yatırımcı tetikte bekliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamaya yönelik planını açıklamasının ardından ONS altın da yaşanan artışa paralel olarak gram altın yükselmeye başladı. Altın tekrar 900 TL zincirini kırarken son durumu merak edenler için 7 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...