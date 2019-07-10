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  3. ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt gecikmedi!

ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt gecikmedi!

ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'denyanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı

ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt gecikmedi!

ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'denyanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı

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