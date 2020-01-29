ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Sakarya'da protesto edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarınca, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına yönelik protesto eylemi düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde bir araya gelen STK'lerin üyeleri, "Kudüs İslam'ındır, Müslümanlar birleşin" ve "Katil Amerika Orta Doğu'dan defol" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklamayı okuyan Berat Gürler, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını belirtti.

"Yüzyılın anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verdiğini vurgulayan Gürler, İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik ve askeri ilişkilerin kesilmesi gerektiğini savundu.

Ümmetin her türlü ayrılığı reddederek birleşmesi gerektiğini dile getiren Gürler, "Amerika ve İsrail'in en çok fayda sağladığı ya da fitne tohumlarını ekme fırsatı bulduğu yumuşak karnımız, kavmi ve mezhebi ayrışmadır. Hangi kavimden olursa olsun Müslüman, Müslüman'ın asla rakibi veya hasmı değildir." diye konuştu.

Mücadelenin, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşuncaya dek devam edeceğini belirten Gürler, "Gün, kutsal mescidimiz ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, kutsal beldemiz Kudüs için birlik olma ve ayağa kalkma günüdür. Gün, coğrafyamızdaki akan kanı durdurmak ve silahı birbirimize değil, Siyonistlere emperyalistlere çekme günüdür. Gün, Amerika ve İsrail iş birlikçilerine karşı tüm cephelerde boykot uygulama günüdür." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA