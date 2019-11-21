ABD'nin tehditleri sonrası Türkiye'den S-400 resti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, S-400 füze savunma sistemi konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''S-400 çalışacak. Planlanan faaliyetler neyse uygulanacak'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın.
S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak.
S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor.
5 adet F-35 fiilen bize teslim edildi. Biri garajda bekliyor.
Etiketler : hulusi akar, s-400, açıklama
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