ABD'nin tehditleri sonrası Türkiye'den S-400 resti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın.

S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak.

S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor.

5 adet F-35 fiilen bize teslim edildi. Biri garajda bekliyor.