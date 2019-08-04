ABD'nin Teksas Eyaletindeki AVM saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin teksas eyaletinde bir AVM 'de yapılan silahlı saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği 40 kişiise yaralandığı belirtiliyor

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Amerikan basınına göre Teksas'ta AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı. 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı... ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişi alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Amerikan basınına göre Teksas'taki saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, 3 kişinin gözaltına alındığını; ölü sayısının artabileceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi. Etiketler : silahlı saldırı, Teksas eyaleti, El Paso



