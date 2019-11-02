ABD’nin zırhlı aracı Kamışlı'da görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentinde ABD zırhlı askeri aracı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD'liler Kamışlı'dan çekildikten bir süre sonra bölgeye geri döndü. Görüntülenen bu araçları ise ABD'lilerin kullanıyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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Kaynak: DHA