Abdo Gouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdo Gouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdo Gouda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdo Gouda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdo Gouda 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Gouda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdo Gouda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdo Gouda'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Abdo Gouda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdo Gouda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdo Gouda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdo Gouda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2022 yılında Pyramids FC

Abdo Gouda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdo Gouda şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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