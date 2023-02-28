Abdo Semida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdo Semida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdo Semida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdo Semida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdo Semida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdo Semida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdo Semida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdo Semida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdo Semida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdo Semida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdo Semida 6 Ağustos 2003 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Sayed Semida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdo Semida Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdo Semida'nin Pyramids FC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdo Semida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdo Semida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdo Semida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdo Semida kimdir

Abdo Semida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdo Semida şuan Pyramids FC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdo Semida nereli

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