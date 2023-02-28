Abdo Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdo Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdo Yehia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdo Yehia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdo Yehia 6 Mart 1999 tarihinde Mahalla şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelkader Yehia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdo Yehia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdo Yehia'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdo Yehia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdo Yehia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdo Yehia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdo Yehia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Mahalla

30 Ocak 2023 yılında El Masry

30 Haziran 2023 yılında El Mahalla

Abdo Yehia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdo Yehia şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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