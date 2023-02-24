Abdou Mbark El İd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Mbark El İd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdou Mbark El İd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdou Mbark El İd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdou Mbark El İd 16 Haziran 1999 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Mubarak Al-Eid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdou Mbark El İd Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdou Mbark El İd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdou Mbark El İd'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdou Mbark El İd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdou Mbark El İd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdou Mbark El İd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdou Mbark El İd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Numancia B

1 Temmuz 2020 yılında FC Nouadhibou

22 Ağustos 2022 yılında FK Kukësi

Abdou Mbark El İd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdou Mbark El İd şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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