Abdou Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdou Samake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdou Samake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdou Samake 7 Ekim 1996 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdou Samake Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdou Samake'nin Valour FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdou Samake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mofffou

Abdou Samake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdou Samake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdou Samake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdou Samake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Pacific FC

31 Ocak 2023 yılında Valour FC

Abdou Samake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdou Samake şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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