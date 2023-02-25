Abdou Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdou Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdou Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdou Traore 28 Aralık 1988 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Abdou Razack Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdou Traore Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdou Traore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdou Traore'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdou Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/art12_officiel/

Abdou Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdou Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdou Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdou Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2010 yılında Lechia Gdansk

1 Aralık 2010 yılında Rosenborg

1 Ocak 2011 yılında Lechia Gdansk

15 Ocak 2013 yılında Gaziantepspor

1 Temmuz 2014 yılında Karabükspor

24 Temmuz 2015 yılında Konyaspor

30 Haziran 2016 yılında Karabükspor

1 Temmuz 2017 yılında Konyaspor

2 Eylül 2019 yılında Sivasspor

29 Ocak 2020 yılında Bursaspor

3 Ağustos 2020 yılında Sivasspor

20 Eylül 2020 yılında Giresunspor

30 Temmuz 2021 yılında NT Zhiyun

Abdou Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdou Traore şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdou Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Centre de Formation Excellence, Raja Casablanca

Burkina Faso takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 4 gol atmıştır.

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