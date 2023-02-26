Abdoul Aziz Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Aziz Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Aziz Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Aziz Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Aziz Doumbia 17 Aralık 2000 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Aziz Doumbia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoul Aziz Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoul Aziz Doumbia'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoul Aziz Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Aziz Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Aziz Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Aziz Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Aragvi

1 Haziran 2021 yılında Tbilisi City

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Abdoul Aziz Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Aziz Doumbia şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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