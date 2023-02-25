Abdoul Bandaogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Bandaogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoul Bandaogo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoul Bandaogo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoul Bandaogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Bandaogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoul Bandaogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Bandaogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Bandaogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Bandaogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Bandaogo 31 Mayıs 1998 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Bandaogo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Abdoul Bandaogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoul Bandaogo'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Bandaogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Bandaogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdoul Bandaogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Bandaogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında R. B. Linense

16 Eylül 2020 yılında Betis Deportivo

30 Haziran 2021 yılında R. B. Linense

14 Ocak 2022 yılında Betis Deportivo

1 Eylül 2022 yılında Trofense

10 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Abdoul Bandaogo kimdir

Abdoul Bandaogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Bandaogo şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Abdoul Bandaogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdoul Bandaogo nereli

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