Abdoul Gafar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Gafar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Gafar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Gafar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Gafar 30 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Gafar Kassoum Sina Sirima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Gafar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoul Gafar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoul Gafar'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoul Gafar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gafarsirima/

Abdoul Gafar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Gafar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Gafar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Gafar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Entente SSG

1 Ocak 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2017 yılında Tambov

25 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

8 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

18 Mayıs 2019 yılında Artsakh Erewan

30 Temmuz 2019 yılında Armavir

20 Şubat 2020 yılında FK Slutsk

31 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında FK Slutsk

Abdoul Gafar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Gafar şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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