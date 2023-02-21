Abdoul Gaffar İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Gaffar İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Gaffar İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdoul Gaffar İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdoul Gaffar İbrahim 30 Aralık 1999 tarihinde Abomey şehrinde doğmuştur. Togo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdoul Gaffar İbrahim Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 13 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Abdoul Gaffar İbrahim'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdoul Gaffar İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdoul Gaffar İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2019 yılında MFK Vyskov
15 Şubat 2019 yılında North Texas SC
30 Haziran 2019 yılında MFK Vyskov
Abdoul Gaffar İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdoul Gaffar İbrahim şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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