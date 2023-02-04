Abdoul Kader Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Kader Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Kader Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Kader Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Kader Bamba 25 Mayıs 1994 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Kader Bamba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Abdoul Kader Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoul Kader Bamba'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Kader Bamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KdrBamba

http://www.instagram.com/bamba_k32/

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Abdoul Kader Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdoul Kader Bamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdoul Kader Bamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Kader Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CS Sedan U19

1 Temmuz 2013 yılında Taverny

1 Ocak 2017 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

31 Ağu 2021 yılında Amiens SC

30 Haziran 2022 yılında FC Nantes

14 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2023 yılında FC Nantes

Abdoul Kader Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Kader Bamba şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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