Abdoul Kader Coulibaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Kader Coulibaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Kader Coulibaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Kader Coulibaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Kader Coulibaly 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Kader Coulibaly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Abdoul Kader Coulibaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoul Kader Coulibaly'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Kader Coulibaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Kader Coulibaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Kader Coulibaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Kader Coulibaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2022 yılında Ismaily

Abdoul Kader Coulibaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Kader Coulibaly şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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