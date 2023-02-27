Abdoul Kader Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Kader Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Kader Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Kader Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Kader Traore 13 Ekim 2003 tarihinde Koko Bouake şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Kader Traore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Abdoul Kader Traore, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoul Kader Traore'nin FK Auda ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Kader Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Kader Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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20 Eylül 2022 yılında Auda

Abdoul Kader Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Kader Traore şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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