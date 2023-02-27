Abdoul Karim Dante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Karim Dante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoul Karim Dante kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoul Karim Dante ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoul Karim Dante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Karim Dante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoul Karim Dante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Karim Dante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Karim Dante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Karim Dante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Karim Dante 29 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Karim Dante Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJC Recruitment Agency yapmaktadır. Abdoul Karim Dante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoul Karim Dante'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoul Karim Dante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Karim Dante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdoul Karim Dante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Karim Dante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2016 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

6 Ağustos 2019 yılında RE Virton

30 Haziran 2020 yılında RSC Anderlecht

17 Eylül 2020 yılında RWDM

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Abdoul Karim Dante kimdir

Abdoul Karim Dante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Karim Dante şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Abdoul Karim Dante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdoul Karim Dante nereli

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