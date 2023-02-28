Abdoul Moumouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Moumouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Moumouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Moumouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Moumouni 7 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Moumouni Amadou Darankoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Moumouni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoul Moumouni'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoul Moumouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moumouni_12/

Abdoul Moumouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Moumouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Moumouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Moumouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2021 yılında FC Sheriff

Abdoul Moumouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Moumouni şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Abdoul Moumouni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijer takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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