Abdoul Salam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Salam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoul Salam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoul Salam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoul Salam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Salam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Salam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Salam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Salam 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Salam Toure şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Salam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoul Salam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoul Salam'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Salamboyu ve yaşı kaç

Abdoul Salam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Salam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdoul Salam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Salam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2023 yılında Derby Acad.

Abdoul Salam kimdir

Abdoul Salam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Salam şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdoul Salam nereli

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