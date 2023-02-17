Abdoul Yoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Yoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Yoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Yoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Yoda 20 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Said Razack Yoda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Yoda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Abdoul Yoda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoul Yoda'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdoul Yoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Yoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Yoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Yoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ouagadougou

11 Eylül 2020 yılında TSV Hartberg

30 Ağu 2021 yılında Hobro IK

Abdoul Yoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Yoda şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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