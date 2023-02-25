Abdoulaye Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Ba 1 Ocak 1991 tarihinde St. Louis şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Senegal,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Ba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoulaye Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Ba'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Ba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/abdoubaofficial

http://www.instagram.com/abdoulaye_ba/

Abdoulaye Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto

2 Temmuz 2010 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2011 yılında FC Porto

1 Temmuz 2011 yılında Coimbra

30 Haziran 2012 yılında FC Porto

2 Eylül 2013 yılında Vit. Guimarães

31 Ocak 2014 yılında FC Porto

30 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

6 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

29 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

17 Ocak 2017 yılında FC Porto

24 Ocak 2017 yılında 1860 München

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

30 Ağustos 2017 yılında Rayo Vallecano

11 Mart 2020 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2020 yılında Rayo Vallecano

5 Ekim 2020 yılında FC Dinamo

7 Ocak 2021 yılında Moreirense

31 Ağustos 2021 yılında Arouca

13 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Abdoulaye Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Ba şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdoulaye Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASC Linguére (bis 2008)

Senegal takımında 4 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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