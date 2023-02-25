Abdoulaye Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulaye Ba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoulaye Ba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdoulaye Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulaye Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Ba 1 Ocak 1991 tarihinde St. Louis şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Senegal,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Ba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoulaye Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Ba'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Ba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/abdoubaofficial

http://www.instagram.com/abdoulaye_ba/

Abdoulaye Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdoulaye Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto

2 Temmuz 2010 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2011 yılında FC Porto

1 Temmuz 2011 yılında Coimbra

30 Haziran 2012 yılında FC Porto

2 Eylül 2013 yılında Vit. Guimarães

31 Ocak 2014 yılında FC Porto

30 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

6 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

29 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

17 Ocak 2017 yılında FC Porto

24 Ocak 2017 yılında 1860 München

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

30 Ağustos 2017 yılında Rayo Vallecano

11 Mart 2020 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2020 yılında Rayo Vallecano

5 Ekim 2020 yılında FC Dinamo

7 Ocak 2021 yılında Moreirense

31 Ağustos 2021 yılında Arouca

13 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Abdoulaye Ba kimdir

Abdoulaye Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Ba şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASC Linguére (bis 2008)

Abdoulaye Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 4 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdoulaye Ba nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haidong Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haidong Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Ochigava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zurab Ochigava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Ochigava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mingyi Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mingyi Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon İrazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İrazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon İrazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İrazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi