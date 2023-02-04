Abdoulaye Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Bakayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Bakayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Bakayoko 15 Aralık 2002 tarihinde Agou şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Bakayoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Abdoulaye Bakayoko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Le Puy Foot 43 Auvergne futbol takımında oynamaktadır. Le Puy Foot 43 Auvergne takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Bakayoko'nin Le Puy Foot 43 Auvergne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Bakayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdoulaye Bakayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Bakayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Bakayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

28 Ocak 2023 yılında Le Puy Foot

30 Haziran 2023 yılında Saint-Étienne

Abdoulaye Bakayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Bakayoko şuan Le Puy Foot 43 Auvergne takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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