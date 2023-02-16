Abdoulaye Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulaye Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoulaye Bamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoulaye Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Bamba 25 Nisan 1990 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fildişi Sahili,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Bamba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Abdoulaye Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Bamba'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Bamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdoulaye_bamba25/

Abdoulaye Bambaboyu ve yaşı kaç

Abdoulaye Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Bamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdoulaye Bamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Juventus U19

10 Temmuz 2010 yılında Dijon

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Angers SCO

Abdoulaye Bamba kimdir

Abdoulaye Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Bamba şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Legnago Salus (2000-2001), Juventus (2001-2010)

Abdoulaye Bamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdoulaye Bamba nereli

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