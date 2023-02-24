Abdoulaye Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Diaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Diaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Diaby 4 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Diaby Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCMSàrl yapmaktadır. Abdoulaye Diaby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Diaby'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Diaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Diaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Diaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Diaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2018 yılında Antwerp U21

9 Ağustos 2019 yılında KSC Lokeren

30 Haziran 2020 yılında Antwerp U21

12 Temmuz 2021 yılında Újpest FC

Abdoulaye Diaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Diaby şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulaye Diaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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