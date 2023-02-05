Abdoulaye Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Ndiaye 10 Nisan 2002 tarihinde Boune şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdoulaye Niakhate Ndiaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Ndiaye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Abdoulaye Ndiaye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Ndiaye'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdoulaye Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Sacré-Cœur

1 Temmuz 2020 yılında Olymp. Lyon U19

2 Ekim 2020 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

30 Haziran 2023 yılında Olymp. Lyon B

Abdoulaye Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Ndiaye şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulaye Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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