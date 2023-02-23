Abdoulaye Niakate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Niakate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Niakate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Niakate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Niakate 18 Haziran 2000 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Niakate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Abdoulaye Niakate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Niakate'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Niakate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Niakate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Niakate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Niakate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj II

20 Ocak 2023 yılında Dumbravita

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj II

Abdoulaye Niakate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Niakate şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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