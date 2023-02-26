Abdoulaye Seck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Seck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Seck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Seck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Seck 4 Haziran 1992 tarihinde Mbour şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Seck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBH yapmaktadır. Abdoulaye Seck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Seck'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Seck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Seck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Seck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Seck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Touré Kunda

1 Kasım 2012 yılında Casa Sports

1 Kasım 2013 yılında Diambars FC

29 Temmuz 2014 yılında Hönefoss

31 Aralık 2014 yılında Diambars FC

1 Ocak 2015 yılında Hönefoss

5 Mart 2016 yılında Sandefjord

29 Ağustos 2018 yılında Royal Antwerp

1 Eylül 2022 yılında Maccabi Haifa

Abdoulaye Seck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Seck şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulaye Seck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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