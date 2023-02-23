Abdoulaye Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Traore 28 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Traore Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Abdoulaye Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Traore'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdoulaye Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2022 yılında Botev Plovdiv

Abdoulaye Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Traore şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.