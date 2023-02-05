Abdoulie Sanyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulie Sanyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulie Sanyang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulie Sanyang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulie Sanyang 8 Mayıs 1999 tarihinde Serekunda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulie Sanyang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDC Advisors yapmaktadır. Abdoulie Sanyang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulie Sanyang'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdoulie Sanyang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdoulie Sanyang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdoulie Sanyang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulie Sanyang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında Lommel SK

30 Haziran 2020 yılında Superstars

4 Ağu 2020 yılında Beerschot V.A.

30 Ocak 2022 yılında Superstars

31 Ocak 2022 yılında Grenoble

Abdoulie Sanyang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulie Sanyang şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulie Sanyang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.