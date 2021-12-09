Abdu Conte Fenerbahçe'nin radarında! Sarı-lacivertliler kancayı taktı!

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor engelini 4-0 ile geçen Fenerbahçe, Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alıyor. Kazanmaya devam ederek çalkantılı günleri geride bırakmak ve rakiplerinin puan kaybından yararlanmak isteyen sarı-lacivertli ekipte devre arasının transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sol bek mevkii için bir transfer arayışında olan Fenerbahçe'nin gündeminde ise Vitor Pereira'nın da çok istediği Abdu Conte yer alıyor.

PEREİRA ÇOK İSTİYOR

Portekiz ligi ekiplerinden Moriense'de forma giyen 23 yaşındaki Portekizli futbolcu Abdu Conte, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın çok istediği öğrenilen futbolcu için yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. Bu kapsamda yönetimden bazı isimlerin önümüzdeki günlerde Portekiz'e hareket ederek futbolcunun kulübüyle görüşme sağlayacağı ifade ediliyor.

HAKLARININ YÜZDE 50'Sİ SPORTİNG'DE

Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi devam eden futbolcunun haklarının yüzde 50'si ise Sporting Lizbon'da bulunuyor. 21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon Milli takım formasıyla 14 karşılaşmada ter döktü.

ENERJİSİYLE FARK YARATIYOR

Portekiz'in en büyük kulüplerinden Sporting Lizbon altyapısından yetişen Abdu Conte, 2019 yılından beri ise Moriense'de top koşturuyor. Güncel olarak 1.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, oldukça enerjik yapısıyla ve topla birlikte oynadığında tekniğini kullanarak başarılı işler yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.