Abdu Conte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdu Conte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdu Conte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdu Conte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdu Conte 24 Mart 1998 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdu Cadri Conté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdu Conte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Abdu Conte, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdu Conte'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdu Conte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdu Conte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdu Conte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdu Conte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2015 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

22 Temmuz 2019 yılında Moreirense

12 Ocak 2022 yılında Troyes

Abdu Conte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdu Conte şuan Troyes takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdu Conte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SF Damaiense (2008-2011), Sporting CP (2011-2017)

Portekiz U21 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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